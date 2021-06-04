В Евпаторию привезли первый новый трамвай из Урала

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпаторию привезли первый новый трамвай от компании «Уралтрансмаш».

- Первый пошел! Друзья, первый трамвай уже приехал в Евпаторию. Сейчас в депо его соберут, установят на рельсы, и уже очень скоро он выйдет работать на маршрут, - написал глава администрации Роман Тихончук на своей странице на Facebook.

Напомним, в январе текущего года власти Евпатории заключили контракт с АО «Уралтрансмашем» на поставку 27 новых трамваев. Вагоны оборудованы кондиционерами, они являются низкопольными, оборудованы для маломобильных граждан. На Урале специально разрабатывали трамваи для Евпатории с учетом городской колеи шириной 1 метр. На обновление парка трамваев было выделено 1,35 миллиарда рублей. Все 27 единиц должны прибыть до конца года.

Евпаторийская трамвайная колея была запущена в 1941 году. На сегодняшний день Евпатория – один из семи городов на просторах бывшего постсоветского пространства, где работает метровая колея. Сейчас по городу ходят трамваи, которые не обновлялись десятки лет. Они часто выходят из строя.

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