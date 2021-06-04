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Политика4 июня 2021 16:34

Крымских коммунистов попросили помочь с водой в Кировском районе

Проблемные вопросы поднимались на встрече с лидером парламентской фракции КПРФ
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Фото: Реском КПРФ

Фото: Реском КПРФ

Обеспечение водой и средствами реабилитации — эти вопросы на встрече с лидером Крымского Рескома КПРФ Сергеем Богатыренко подняли жители Кировского района.

- Население села Токарево жалуются на отсутствие полноценной подачи воды, а сейчас, когда наступило лето, как никогда важно решение данного вопроса, - отметил Богатыренко в комментарии КП-Крым.

Также к нему на приеме обратилась пенсионерка, инвалид II группы с просьбой помочь в приобретении инвалидной коляски с электродвигателем, которая для женщины не по карману.

Напомним, что депутатские приемы граждан являются одной из прямых обязанностей народных избранников. Именно во время таких встреч и прямого общения с депутатами, граждане могут получить квалифицированную помощь и поддержку в решении различных проблем.

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