Строительство ялтинского «Диснейленда» оживит 50 гектар пустующей земли

Строительство парка придаст импульс для развития и микрорайона. Фото: Никита ПОЛЬКО

Первый в Крыму тематический парк развлечений будет располагаться в Ялте на площади от 30 до 50 гектар. Сейчас земельный участок над микрорайоном Васильевка пустует, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По планам, на территории парка через 5 лет появятся аттракционы мирового уровня, магазины, кафе, рестораны и гостиничный комплекс площадью 100 тысяч квадратных метров. Общая сумма инвестиций составила 16 миллиардов рублей.

- В качестве площадки предварительно определены пустующие земли над микрорайоном Васильевка, ориентировочная площадь – от 30 до 50 гектаров, – сообщила Павленко.

По ее словам, точные параметры парка в курортной столице Крыма будут известны, когда разработают технико-экономического обоснования, концепции и проектно-изыскательные работы. Согласно прогнозам, он будет привлекать не менее миллиона туристов в год. Ожидается, что в федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты будет поступать свыше 400 миллионов рублей налогов.

- Это будет что-то вроде Сочи-Парка или Диснейленда, но размещенного не на плоскости, а вписанного в наш уникальный рельеф, – добавила глава администрации Ялты.

Соглашение по проекту строительства накануне было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. Инвестор – ООО «Ялта-Парк».

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