Силовики Крыма собрали досье об украинских чиновниках, называющих себя борцами с «российскими агрессорами»

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Правоохранительные органы Крыма собрали досье о тех украинских чиновниках, которые называют себя борцами с «российскими агрессорами». Силовики подготовили информацию об имуществе, недвижимости и бизнесе олигархов и сотрудников госструктур, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает на полуострове. Многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть недвижимостью в Крыму. Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности. Но информация вся проверяется - никаких сомнений нет, - передает ТАСС комментарий Сергея Аксенова.

Глава РК напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не продал квартиру своей супруги в ЖК «Император» в Ливадии. Семья Зеленских оплачивает коммунальные услуги без задержек. При этом Аксенов заявил, что крымские власти не будут заниматься преследованиям, уподобляясь руководству Украины. А потому никакой угрозы для представителей украинского бизнеса нет.

- Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет. Но если они ведут антигосударственную деятельность на Украине, и в отношении них возбуждаются уголовные дела в России, как это происходит по многим процессам, то будет и ответственность, в том числе и затрагивающая их имущество, - заключил глава РК.

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