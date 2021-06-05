Погода в Крыму на 5 июня: облачно и тепло до +21

Дождик уже изрядно намочил все, что есть в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 июня на Крымском полуострове дожди, видимо стесняясь своей назойливости, отбарабанят свое по крышам и асфальту в ночное время, днем, как обещают синоптики, небо прояснится.

В Симферополе столбик термометра дотянется до +21°. Столица Республики Крым, как и накануне, во власти северо-западного ветер до 8-13 м/с. Облачно.

В Севастополе днем +19…+20°. Северо-западный ветер до 5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии и Судаке скорость северо-западного ветра не превысит 12 м/с. Днем воздух прогреется до +18°… +20°. Облачно с прояснениями.

По Евпатории со скоростью до 7-12 м/с. разгуливает северо-западный ветер. Днем тепло до +19°…+20°. Облачно.

В Ялте и Алуште дует северо-западный ветер 7-12 м/с. В дневное время столбик термометра покажет +19°… +21°. Облачно.

Вода в Черном море всего +12°… +16°

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