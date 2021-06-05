Симферопольцы решают вопросы через соцсети

Чаще всего в соцсетях симферопольцы пишут на тему ремонта дорог и организации парковок. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Жители крымской столицы активнее остальных жителей Крыма используют соцсети как средство коммуникации с властью. Об этом накануне празднования Дня города Симферополя сообщили в Центре управления регионом Республики Крым.

С начала года (с 1 января по 31 мая) ЦУР передал чиновникам муниципалитета 4192 обращения.

Чаще всего в соцсетях симферопольцы пишут на тему ремонта дорог и организации парковок – 1181 сообщение, благоустройства (868) и ЖКХ (348). Также горожане сообщают о проблемах в сфере общественного транспорта (279), соцобслуживания и защиты (274), образования (104).

Жители столицы республики постят комментарии как в официальных страничках администрации Симферополя, так и в городских пабликах. Наибольшей популярностью пользуются соцсети – «ВКонтакте» и Instagram. 80% жителей делают это с помощью мобильных устройств.

- Мы благодарим неравнодушных жителей крымской столицы за активную жизненную позицию и стремление сделать свой город лучше. Оставляйте сообщения в сообществах органов власти в социальных сетях, на официальных государственных порталах и ЦУР ускорит решение вопроса, - отметил руководитель Центра управления регионом Республики Крым Анатолий Половинец.

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