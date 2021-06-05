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Общество5 июня 2021 10:37

Коронавирус в Крыму: плюс 109 заболевших за сутки

75 человек самостоятельно обратились за медпомощью
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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В регионе действует масочный режим.

В регионе действует масочный режим.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На 4 июня в городах и селах Республики Крым зафиксировано 109 новых случаев коронавирусной инфекции. Причем у 11 заболевших ковидом не было ни кашля, ни потери обоняния – хворь протекает бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, - сообщил в соцсети глава РК Сергей Аксенов.

Всего же за минувшие 24 часа специалисты обследовали на коронавирус 4222 мужчин и женщин. Из ковидных отделений выписали домой 95 пациентов, выздоровевших за все время пандемии – 40 940 человек.

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