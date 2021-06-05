В Крыму ищут молодого парня с голубыми глазами

Никита Загоруйко. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Помогите найти человека. Пропал Загоруйко Никита Денисович, 26 лет (1994 года рождения), поселок городского типа Гурзуф – город Симферополь, - сообщают волонтеры, отмечая, что с 27 мая этого года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы Никиты Загоруйко: 175 сантиметров рост, нормального телосложения, глаза голубого цвета, короткие темно-русые волосы. В чем был одет пропавший неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о Никите Загоруйко, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

Нужно отметить, что иногда в поиске принимают участие не только люди, но и собаки, которым по силам спасти человеческую жизнь.

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