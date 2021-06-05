В Керчи готовят фестиваль «Боспорские агоны»

Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» Фото: kerchmuseum.ru

Керчь в 23-ий раз приглашает на Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». Предыдущий 22-ой провели без зрителей, в режиме онлайн, виной тому - коронавирусная инфекция.

- Традиционный ежегодный культурный форум возвращается к прежнему открытому формату, - сообщили в пресс-службе Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.

По замыслу организаторов фестиваль поможет возрождению исторического и культурного наследия народов, населяющих полуостров, профессиональному росту крымских талантов и пропаганде курортного региона.

В программе традиционные музейные, театральные, музыкальные, концертные мероприятия, которые дополнит такое новшество, как экскурсия по интерактивной греческой усадьбе Пантикапей.

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