Погода в Крыму на 6 июня: дождь, гроза и тепло до +23

Без зонтика на улицу лучше не выходить. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 июня на Крымском полуострове синоптики опять обещают дожди в дневное время.

В Симферополе столбик термометра днем покажет +19°… +21°. Западный ветер разгонится до 8-13 м/с. Дождь, гроза.

В Севастополе днем +18…+19°. Западный ветер до 5 м/с. Небольшой дождь. Облачно с прояснениями.

На улицах Феодосии и Судака ворошить прически прохожим будет западный ветер, скорость которого 7- 12 м/с. Воздух прогреется до +20°… +23°. Дождь идет в комплекте с грозой.

Евпатория также во власти западного ветра, скоростью до 7-13 м/с. Днем тепло до +19°…+20°. Облачно. Дождь, гроза.

Ялту и Алушту облюбовал вездесущий западный ветер 8-12 м/с. В дневное время столбик термометра покажет +21°…+23°. Плюс традиционный набор: дождь и гроза.

Вода в Черном море всего +13°…+17°

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