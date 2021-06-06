В Симферополе и Севастополе 7 июня частично отключат электричество

Свет исчезнет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 июня в некоторых районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с электричеством, потому что идет ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бела Куна, 25-35 (нечет), 43, 27а;

ул. Дерюгиной, 6-11, 13a;

ул. Гурзуфская, 50-64(чет);

ул. Стевена, 58а-68(чет), 45-55(нечет);

пер. Малосадовый, 20б, 20-26(чет);

ул. Ковыльная, 2-14(чет); 7-13(нечет);

ул. Межевая, 4, 3-9(нечет); ул. Огородная, 1-17

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 17.00

пр. Гагарина 18-24;

ул. Героев Подводников 4;

с 9.00 до 17.00

ул. Тараса Шевченко 41,45,48,52,52-Б,54,56

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 8.00 до 17.00

ул. Брестская 21

поселок Солнечный: ул. Караизюмская 88-А,46,78,82,86,88,92-96(чет),104,43,47,49,55,83-89(нечет),99,109,111; ул. Сергея Патрогина 31,33,38,46,48

поселок Андреевка: ул. Приусадебная 6,8,18-24(чет),48,52,70-74(чет),78,80,86,5,15-19(нечет),23,37-41(нечет),51,53,57,59; ул. Объездная 6-12(чет),18-24(чет),28,36,50,5-А,3,5,13,15,21-29(нечет),37,39,49,57,59,к.1007

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