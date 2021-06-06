В Крыму спасли упавшего с обрыва

Пострадавшему оказали необходимую помощь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Крымские спасатели вечером 5 июня получили тревожное сообщение о том, что вблизи села Левадки Симферопольского района, в урочище Таш-Джарган молодой человек упал с обрыва.

- По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавшего, оказали первую медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства уложили спасенного на носилки и доставили к карете скорой медицинской помощи. Затем молодого парня отвезли в местную больницу, где врачи борются за его жизнь здоровье.

В операции по спасению были задействованы пять человек личного состава и одна спецмашина.

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