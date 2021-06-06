Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июня 2021 11:26

В Симферополе благоустроят мемориал «Скорбящая мать»

Памятное место находится на улице Жукова
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Симферополь | Официальный портал На мемориале волонтеры проводят субботники. Фото: simf.rk.gov.ru

Симферополь | Официальный портал На мемориале волонтеры проводят субботники. Фото: simf.rk.gov.ru

В столице Республики Крым займутся благоустройством мемориального комплекса «Скорбящая мать», рядом с которым появится сквер.

В администрации города Симферополя сообщили, что на прилегающем к комплексу участке появятся скамейки, освещение, видеокамеры. Территорию озеленят и облагородят тротуарной плиткой.

Напоминаем, что мемориал «Скорбящая мать» появился в селе Дубки Симферопольского района почти полвека тому назад. Скульптурная композиция установлена там, где немецкие захватчики расстреливали советских патриотов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50