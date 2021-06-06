В Симферополе благоустроят мемориал «Скорбящая мать»

Симферополь | Официальный портал На мемориале волонтеры проводят субботники. Фото: simf.rk.gov.ru

В столице Республики Крым займутся благоустройством мемориального комплекса «Скорбящая мать», рядом с которым появится сквер.

В администрации города Симферополя сообщили, что на прилегающем к комплексу участке появятся скамейки, освещение, видеокамеры. Территорию озеленят и облагородят тротуарной плиткой.

Напоминаем, что мемориал «Скорбящая мать» появился в селе Дубки Симферопольского района почти полвека тому назад. Скульптурная композиция установлена там, где немецкие захватчики расстреливали советских патриотов.

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