Коронавирус в Крыму: плюс 112 заболевших за сутки

В Крыму действуют правила по ограничению распространения коронавируса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За истекшие сутки в Республике Крым зафиксировано 112 новых случаев ковида, причем у 6 заболевших хворь не давала о себе знать – никаких симптомов не было.

Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медпомощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа, - сообщил в соцсети глава РК Сергей Аксенов.

Всего за минувшие 24 часа в регионе на новую коронавирусную инфекцию специалисты обследовали 4381 мужчин и женщин.

За сутки выздоровело 62 человека, за весь период пандемии ковида – 40 991 человек.

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