В Симферополе вдоль дорог устроят зеленые газоны

В Симферополе решили обратить внимание на обочины. Фото: Андрей Черниченко/Антон Гумен/Facebook

Столица Республики Крым прихорашивается, стараясь соответствовать своему высокому статусу.

Вот и обочины захотели привести в порядок, для чего решили снимать там слой земли до уровня бордюров, рекультивировать, а потом сеять газонную травосмесь.

Руководитель МБУ «Город» Антон Гумен сообщил, что работы уже завершены на правой стороне улицы Севастопольской по направлению к выезду из города:

- С левой стороны посажен газон, в ближайшее время ожидается его рост. Первый этап работ на Евпаторийском шоссе также завершен, на улицах Троллейбусная, Лермонтова и Гоголя - сняты и удалены излишки земли.

Придорожные газоны, как заверил Антон Гумен, получат должный уход – их будут регулярно поливать в ночное время.

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