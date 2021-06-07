Погода в Крыму на 7 июня: дождь, гроза и тепло до +22

В Симферополь пришел дождливый понедельник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 июня на Крымском полуострове понедельник во всей красе - дождливый, неуютный и хмурый.

В Симферополе столбик термометра днем покажет +20°…+22°. Юго-западный ветер разовьет скорость до 15 м/с. Дождь, гроза.

В Севастополе днем +19…+20°. Западный ветер до 5 м/с. Облачно с прояснениями.

По улицам Феодосии и Судака разгуливает юго-западный ветер, скорость которого 7-12 м/с., порывы до 14 м/с. Воздух прогреется до +20°… +22°. Дождь сопровождает гроза.

Евпатория приютила юго-западный ветер, скоростью до 7-12 м/с. Днем тепло до +19°…+21°. Дождь.

В Ялте и Алуште гостит юго-западный ветер 7-12 м/с., порывы до 15 м/с Днем столбик термометра поднимется до +22°…+24°. Здесь тоже никто не отменял дождь и грозу.

Вода в Черном море всего +13°…+19°

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50