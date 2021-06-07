Боксер из Симферополя выиграл путевку на Олимпиаду в Токио

До старта Олимпийских игр в Токио осталось два месяца Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

Крымчанин Глеб Бакши, победитель чемпиона мира по боксу в категории до 75 килограмм в 2019 году, стал обладателем лицензии, которая дает ему право участвовать в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.

Квалификация получена в рамках европейской олимпийской квалификации в Париже. Глеб Бакши победил в четвертьфинале белорусского спортсмена.

- Можно поздравить с завоеванием лицензии и чемпиона мира-2019, чемпиона России-2018 в весе до 75 килограмм Глеба Бакши, который в четвертьфинале победил участника чемпионатов мира и Европы белоруса Виталия Бондаренко после того, как в первом раунде угол боксера из Белоруссии выбросил полотенце, – говорится в сообщении.

Боксер получил одну из шести путевок, которые разыгрывались на Олимпиаду в Токио среди боксеров в его весе. Поучаствовать в Олимпиаде может и наш соотечественник Андрей Замковой, который также выиграл путевку, выступая в весе до 69 килограмм. Он победил в четвертьфинальном бою против турецкого боксера Неджата Экинджи, который в первом раунде отсчитали нокдаун против россиянина.

- Этот триумф позволил Замковому не только выйти в полуфинал, но и завоевать долгожданную олимпийскую лицензию. В Париже в весе до 69 килограмм разыгрываются шесть путевок в Токио, соответственно, попадание в четверку сильнейших на квалификации гарантирует поездку на Игры, – уточнили в российской федерации бокса.

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