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Происшествия7 июня 2021 10:41

В Крыму ночью задержали трех наркоманов

Их могут посадить в тюрьму на 3 года
Елизавета КВАЧКОВА
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Полицейские обратили внимание на странное поведение трех мужчин, которые находились ночью на улицу.

Полицейские обратили внимание на странное поведение трех мужчин, которые находились ночью на улицу.

Фото: Архив "КП"

Стражи порядка задержали в крымской столице трех мужчин, которые начли вести себя подозрительно при появлении полиции.

Выяснилось, что задержанные – наркоманы. У каждого из них при обыске полицейские нашли наркотики. Нарушителями оказались мужчины в возрасте 20-ти, 30-ти и 39-ти лет.

Они рассказали, что запрещенные вещества купили через интернет не для продажи, а для личного употребления.

Против них возбуждены уголовные дела. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое они могут получить – 3 года тюрьмы.

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