В Симферополе несколько улиц остались без воды

Краны будут оставаться сухими не целый день. Фото: Анна КИРИЕНКО

В селе Украинка Симферопольского района 5 улиц крымской столицы остались без воды, пишет КИА.

Из-за аварии 7 июня сухими краны будут на улице Дружбы, улице Гаспринского, улице Украинская (частично), улице Абденановой и улице Умера Адаманова, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, в связи с отключением электроэнергии на насосной станции «Загородная» 7 июня не будет воды в микрорайоне «Загородный».

Водоснабжение возобновят 7 июня в 17.00.

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