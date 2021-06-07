В старом терминале аэропорта «Симферополь» пройдут масштабные строительно-мебельные выставки

Выставки проводятся при поддержке администрации города Симферополь. Фото: пресс-служба воздушной гавани.

С 23 по 25 июня в бывшем терминале международного аэропорта «Симферополь» пройдет шестая строительно-интерьерная выставка «Крым Билд» и третья выставка мебели и дизайна «Мебель. Интерьер. Декор», сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Учитывая площадь, количество участников и гостей мероприятия, оно станет самым масштабным в регионе в 2021 году. Главное в программе – фестиваль дизайна и архитектуры «DA!-Fest», на котором интересные проведут лекции, семинары и мастер-классы. Каждый день фестиваля будет иметь свою тематику: интерьер, световой и ландшафтный дизайн. При этом программа составлена с учетом того, чтобы все посетители имели целостное представление по каждой из тематик.

В выставках будут участвовать почти 200 компаний из Крыма и регионов РФ. Организаторами мероприятия стали выставочная компания «Коннект Экспо», Торгово-промышленная палата Республики Крым.

- Организация выставок в бывшем пассажирском терминале – это лишь один из элементов деловой среды, которая будет развиваться в аэропорту, – сообщил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

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