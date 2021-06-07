Сергей Цеков предложить выкинуть из русского языка слова «кешбэк», «праймериз» и «хайп»

Торжественная церемония открытия фестиваля в 2021 году прошла на улице Пушкина в Симферополе. Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил отказаться от использования слов «праймериз» и «кешбэк», заменив их русскоязычными аналогами. Об этом он сообщил на церемонии открытия XIV международного фестиваля «Великое русское слово» в Симферополе.

Фестиваль «Великое русское слово» в этом году состоится в Крыму с 6 по 12 июня. В 2020 году очное проведение фестиваля отменили ввиду ограничений, сдерживающих распространение коронавирусной инфекции.

- Сегодня мы, находясь в составе России, должны бороться за русский язык. Поэтому я призываю вас: откажитесь хотя бы в личной вашей русской речи от слов «кешбэк». Это – возврат денег. Откажитесь от слова «праймериз». Это – предварительное голосование. Не говорите слово «хайп». Это – шумиха. Не говорите слово «шоурум». Это – выставочный зал. Не говорите слово «фейк». Это – ложь. Можно продолжать дальше до бесконечности», – сказал Цеков.

По его мнению, россияне должны пользоваться родным языком осознанно. Язык – отражения души и сердца русского человека.

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