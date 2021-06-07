Акселератор творческих проектов «Создавай. Крым» начинает работу в Симферополе

Акселератор пройдет при поддержке Государственного комитета по молодежной политике Республики Крым. Фото: Архив "КП"

В Крымской столице 7 июня стартовал акселератор молодежных творческих проектов «Создавай. Крым», сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

Цель образовательной площадки – обучить молодое поколение методикам и инструментам, которые позволят воплощать творческие идеи в рабочие проекты, развивающие регион. Первая подобная программа состоялась в Севастополе. Теперь организаторы хотят реализовать ее в других городах РФ. Участниками программы станут творческие жители Крымского полуострова в возрасте от 18 до 35 лет.

На практических онлайн- и офлайн-сессиях участники освоят азы проектного менеджмента и основы публичных выступлений, получат рекомендации по работе с партнерами и по выходу на самоокупаемость, а также смогут презентовать свои проекты региональному сообществу.

Презентация проектов и подведение итогов программы пройдет в крымской столице 17 июня. Авторы лучших проектов смогут поучаствовать в мероприятиях арт-кластера «Таврида» и получить финансовую поддержку своих проектов.

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