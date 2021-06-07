Фермеры получили 33 торговых места в спальных районах Симферополя

Свою продукцию планируют реализовать в НТО: ООО «Новатор», СПОК «Добрый молочник» и другие представители аграрной сферы. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Для сбыта сельхозпродукции в Симферополе 14 крымских фермера получили 33 торговых места, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В Симферополе возводят новые торговые объекты в восьми зонах спальных районов.

- Уверен, что для жителей крымской столицы вкусная и полезная фермерская продукция по ценам ниже рыночных, в скором времени станет еще более доступной. На сегодня уже в 7 зонах установлены 29 нестационарных торговых объектов, ведутся работы по их подключению к коммуникациям, – уточнил глава Минсельхоза Крыма.

Он подчеркнул, что Министерство сельского хозяйства регулярно увеличивает каналы сбыта сельхозпродукции для крымских товаропроизводителей, агропредприятий, фермерских хозяйств республики, которые производят и продают собственную продукцию.

Кроме того, в бюджетные учреждения республики поставляются продукция именно крымских фермеров. Также реализация сельхозпродукции в Крыму осуществляется на сельскохозяйственных ярмарках.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50