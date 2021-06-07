Под Симферополем водитель на иномарке едва не убил пешехода

Водитель должен заплатить штраф за нарушения, иначе лишится водительских прав. Фото: скриншот из видео пресс-службы МВД по РК.

Бдительные граждане, которые стали свидетелями нарушения ПДД под Симферополем, отправили видео с инцидентом в Госавтоинспекцию, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

На записи видно, как по автодороге Симферополь-Алушта, возле остановки общественного транспорта «Пионерское-1», водитель автомобиля «Киа Рио» на большой скорости проносится на красный свет светофора. Кроме того, он пересек двойную сплошную линию разметки, чуть не задев женщину, которая в этот момент переходила дорогу по «зебре».

Эта видеозапись стала для стражей порядка основанием для разбирательства. Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и задержали гонщика. Им оказался 24-летний симферополец.

Он заплатит штраф в виде пяти тысяч рублей, иначе рискует лишиться прав от четырех до шести месяцев. Еще тысячу рублей в качестве штрафа нарушитель должен заплатить за проезд на красный свет светофора.

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