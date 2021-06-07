Власти Крыма рассказали, сколько детей получат путевки в детсады Симферополя

По планам властей, к 2024 году в республике обещают разрешить проблему с очередями в детские сады. Фото: Александра Тимощенко

Сейчас в детсадах крымской столицы почти 17 тысяч воспитанников, в очереди – 3 703 ребенка, сообщила заместитель главы администрации города – начальник управления образования Татьяна Сухина на заседании комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2021/2022 учебный год.

По ее словам, с 1 сентября 2021 года в первые классы отправятся 4 тысячи воспитанников детских садов. Около 3700 путевок получат дети, родители которых подали соответствующее заявление. Отследить данную ситуацию можно на сайтах очередности – у ребенка поменяется статус с «очередник» на «направлен».

Сухина уточнила, что с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года путевки в детсады должны были получить 1629 детей. Но 718 из них аннулировали по различным причинам (неявка родителей, отказ в зачислении, поступление в первый класс, смена жительства).

К концу учебного года в Симферополе количество дошкольных учреждений выросло с 63 до 69. В частности, за это время были введены в эксплуатацию детсады «Незабудка», «Карандаши», «Белочка», «Капитошка», «Семицветик», а также детсады, расположенные на территории школ №6 и №26.

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