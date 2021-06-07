Пойман житель Симферополя, ограбивший офис микрозаймов в Феодосии

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Фото: Архив "КП"

Задержан мужчина, который совершил разбойное нападение на офис микрофинансовой организации, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В ОМВД города Феодосии обратилась 31-летняя работница офиса микрозаймов на улице Крымской. Она рассказала, что около 18.00 часов в помещение ворвался вор в кепке и солнцезащитных очках и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал отдать деньги из кассы. Предусмотрительно мужчина прихватил с собой на ограбление обычный пакет. Ему удалось унести с собой 18 400 рублей.

- Кредитный специалист достала два конверта с денежными средствами и передала злоумышленнику, – говорится в сообщении.

Оказалось, 48-летний преступник живет на съемной квартире в Симферополе. Ограбление он решил совершить в небольшом городке, поэтому выбрал Феодосию, предварительно несколько раз заглянув в выбранное для грабежа заведение. По его словам, вреда он причинять никому не собирался. Пневматическое оружие, которое напоминает пистолет Макарова, спрятал среди гаражей недалеко от места преступления.

Возбуждено уголовное дело. Он может сесть в тюрьму на 8 лет.

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