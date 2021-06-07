Обильные осадки грозят крымчанам кишечными палочками

Крымчанам не стоит пренебрегать экспресс-тестированием питьевой воды: жидкость должна быть без примесей, прозрачной, а также не иметь вкуса и запаха. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

После обильных осадков, которые заливали Крымский полуостров на прошедшей неделе, в воду могли попасть опасные патогены. По словам кандидата химических наук, доцента кафедры общей и физической химии Крымского Федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского Константина Работягова, микроорганизмы особенно активны в теплое время года, пишет ForPost.

Опасность для отдыхающих заключается в том, что вода становится непригодна не только для питья, но и для купания. Поэтому летом нужно уделять особое внимание ее очистке. Патогенная кишечная палочка может появиться после дождей, которые смывают все нечистоты с городского асфальта в грунтовые воды.

- Вода проходит через водоочистные сооружения, и по идее после такой процедуры кишечные палочки не должны попасть в дома крымчан, - говорит Работягов.

Жителям района Алуштинской трассы повезло чуть больше. Старые районы снабжаются в основном из Аянского водохранилища, куда вода поступает прямо из родника.

Кроме кишечной палочки в воде можно обнаружить огромное количество токсинов попадающих в нее с дождем и выхлопными газами. Они не имеют вкуса и запаха, но если такую воду регулярно употреблять, неизбежно начнутся проблемы со здоровьем.

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