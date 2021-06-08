Погода в Крыму на 8 июня: зюйд-вест и тепло до +25

Крымчане ждут лето, а его все нет. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 июня на Крымском полуострове столбик термометра чуть осмелеет и будет «штурмовать» отметку в +25°.

В Симферополе днем +23°…+25°. Юго-западный ветер разовьет скорость до 8-13 м/с. Дождь, гроза.

В Севастополе днем +19…+21°. Юго-западный ветер до 5 м/с. Облачно с прояснениями.

Феодосию и Судака своим присутствием тоже радует зюйд-вест, скорость которого 7-12 м/с., местами до 15 м/с. Столбик термометра поднимется до +20°… +25°. И конечно же не обойдется без порядком надоевшей «сладкой» парочки - дождя и грозы.

И Евпатория во власти навязчивого юго-западного ветра, скоростью до 7-12 м/с. Днем тепло до +22°…+24°. О, чудо, синоптики не обещают дождя!

В Ялте и Алуште гостит юго-западный ветер 7-12 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +24°…+26°. Здесь никто не отменял дождь и грозу.

Вода в Черном море всего +13°…+19°

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