Часть Симферополя и Севастополя 8 июня останется без электричества

В Крыму электросети нуждаются в ремонте. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя энергетики на время отключат электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Морозова, 13;

ул. Шполянской, 11, 13;

ул. Гурзуфская, 88;

ул. Лесхозная, 2-6 (чет);

пер. Малосадовый /ул. Гурзуфской

пер. Малосадовый, 28-36 (чет);

ул. Оленчука, 42-50/2 (чет), 65-77 (нечет)

ул. М. Жукова, 5,15,40,51, ГП-6;

пер. Братский, 2-14(чет), 3-17(нечет);

ул. Перевальная, 2-16(чет), 24-46(чет), 50, 3-27(нечет), 33-53а(нечет);

ул. Чехова, 108-122/43(чет), 128-132(чет),109-125(нечет), 131;

туп. Чеховский, 4-8(чет);

ул. Братская, 24-44 (чет), 50-62(чет), 19-43а(нечет), 47-57а(нечет);

ул. Жидкова, 1-14;

ул. Инге, 2-46(чет), 15-63(нечет), 69, 69в;

пер. Верхний, 1-7;

пер. Каменный, 2-18(чет), 9-17(нечет), 21, 23, 24;

ул. Малофонтанная, 76, 63-67(нечет);

пер. Петровский, 20-40(чет),1-23(нечет);

проезд Петровский 1-й, 1-19(нечет);

туп. Петровский 1-й, 2,1-13(нечет);

туп. Петровский 2-й, 1-11(нечет);

ул. Полигонная, 2-28(чет), 1-3(нечет);

пер. Полигонный, 4, 6, 12, 14, 1-11(нечет), 15, 17;

пер. Скалистый, 4-18(чет), 1/20-33(нечет);

пер. Нагорный, 10

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 15.00

ул. Охотская 26-А,28-А; ул. Тенистая 2-А,2,1-31

с 9.00 до 17.00

ул. Колобова 18/10,18/11,34/1,34/2

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

8.00 до 17.00

пос. Солнечный: ул. Караизюмская 88-А,46,78,82,86,88,92-96(чет),104,43,47,49,55,83-89(нечет),99,109,111; ул. Сергея Патрогина 31,33,38,46,48

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