Евросоюз автоматически продлит санкции против Крыма еще на год

На Западе воссоединение Крыма с Россией называют «аннексией», то есть силовым захватом. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Страны ЕС в очередной раз без обсуждения примут решение о продлении на год санкций против Крыма. Заседание Комитета постоянных представителей стран Евросоюза (КОРЕПЕР) состоится 9 июня.

Об этом говорится в опубликованной в понедельник программе КОРЕПЕРа, передает ТАСС. Решение утвердят Советом ЕС на уровне министров без дискуссии. Оно вступит в силу в конце июня.

Санкции против Крыма были введены Евросоюзом в июне 2014 года в рамках Стратегии ЕС по непризнанию аннексии региона. Эти ограничения запрещают европейскому бизнесу поддерживать контакты с крымскими компаниями, ограничивают полеты европейских авиакомпаний в Крым, а также запрещают судам заходить в крымские порты.

Кроме того, они запрещают торговую деятельность на территории полуострова, и не дают странам ЕС наносить визы жителям Крыма, получившим российские паспорта.

Ежегодно Евросоюз продлевает эти санкции без обсуждения. В 2014 году ЕС принял решение, что эти рестрикции будут оставаться в силе, пока Крым находится в составе РФ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50