На объездной дороге в Симферополе строят подземный переход

Пешеходный переход нужен для того, чтобы не было аварийных ситуаций на дорогах. Фото: правительство Крыма.

В Симферополе на объездной дороге строят подземный пешеходный переход, сообщает региональный офис Главного управления по реализации нацпроектов.

Работы развернули в районе ЖК «Крымская роза». Каждый день на объекте трудится 50 человек спецперсонала, а также 15 единиц тяжелой техники.

- Продолжается строительство улично-дорожной сети с подземным переходом через Объездную дорогу, – говорится в сообщении.

Строительство обойдется более чем в 900 миллионов рублей. Работы планируют закончить к 2022 году.

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