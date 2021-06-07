В Ялте полиция вернула домой 4-летнего малыша, который ушел гулять по улицам города

В отделе полиции женщина поблагодарила полицейских за помощь и оказанную заботу. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.

Стражи порядка в Ялте вернули в семью 4-летнего ребенка, который потерялся на улице, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В полицию поступило тревожное сообщение от местного жителя. Он рассказал о мальчике, которого нашел в пригороде Ялты. Малыш постоянно плакал и не мог объяснить, откуда он и как туда попал. Сотрудники правоохранительных органов сразу же отправились на место. Им удалось успокоить ребенка и выяснить его возраст, имя и приблизительное место жительства.

Маму, которая уже пыталась найти сына самостоятельно, удалось разыскать быстро. Выяснилось, женщине в выходной день по служебной необходимости срочно пришлось уехать на работу, поэтому она оставила 4-летнего ребенка гулять с 11-летним братом на улице.

- Очевидно, старший ребенок отвлекся и потерял из виду малолетнего «путешественника», который отправился гулять по улицам города, – говорится в сообщении.

С мальчиком ничего плохого во время отсутствия присмотра не произошло. Специалисты подразделения по делам несовершеннолетних с мамой ребенка провели профилактическую беседу.

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