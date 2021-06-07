В Симферополе увеличится количество ковидных мониторинговых мобильных групп

В прошлом году на территории Крыма их было всего 10 Фото: Виталий ПАРУБОВ

В крымской столиц в два раза увеличится количество мобильных групп по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Как сообщил заместитель главы администрации города Александр Зинченко, теперь в Симферополе их станет 20.

- Количество мобильных групп увеличено с 10 до 20. Две будут постоянно работать на общественном транспорте, три закрепляем за крупными торговыми сетями. Продолжим мониторинг объектов торговли и обслуживания, рынков. По данному направлению работаем в постоянном взаимодействии с Росптребнадзором», - отмечает Зинченко.

В прошлом году на территории Крыма их было всего 10.

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