Спасатели роют траншеи для схода воды в затопленном крымском селе

Фото: ГУ МЧС по РК

В селе Приозерное Ленинского района спасатели проводят работы по откачке воды из затопленных домов. Поток пришел с трассы «Таврида» и перехлестнул дамбу.

- Работы ведутся по отводу воды, - сообщил премьер-министр Юрий Гоцанюк. - Три экскаватора роют траншею.

В зону подтопления попали 18 домов, в которых проживает 35 человек, из них 10 детей. Ночью на лодке эвакуировали 3 взрослых и 3 детей. Из них 4 — маму и троих детей — поселили в гостинице поселка Багерово. Сейчас спасатели укрепляют дамбу мешками с песком, откачивают воду из выгребных ям, низин, вычищают от мусора дворы.

Всего для ликвидации последствий происшествия занято 135 человек, 27 единиц техники, 18 мотопомп, 2 беспилотника.

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