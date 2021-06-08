В Крыму началось цветение эфиромасличной розы

Плантации эфиромасличной розы цветут всего три недели в году и достойны внимания туристов.

В этом году из-за прохладной погоды плантации розы зацвели позже обычного. Благодаря этому роза будет радовать цветением чуть ли не до конца июня, а значит ещё больше туристов смогут увидеть эту крымскую достопримечательность.

При этом побывать на розовых полях можно не только в частном порядке, но и в составе экскурсионных групп. Косметическая компания «Крымская Роза» предложила крымским гидам и турагентствам с этого года включить поездку на розовые поля в действующие экскурсионные программы.

Плантации эфиромасличной розы цветут всего три недели в году и достойны внимания туристов.

- История розы в Крыму уникальна. Она - часть большой истории нашей страны. И она достойна того, чтобы о ней говорили, - уверен гендиректор компании «Крымская Роза» Иван Гладун. – В советские годы Крым славился своими эфирными маслами, а на сбор розы на полуостров съезжались со всего Союза. Сейчас эфиромасличная отрасль в Крыму возрождается. И мы хотим, чтобы люди знали ее историю.

- Фото-туры по цветущим полям - популярное экскурсионное направление, - отмечает гид по Крыму, организатор пеших туров Максим Куташев. - Многие ищут новые локации и ракурсы. В этом смысле у розовых полей большой потенциал.