Крым с 15 июня приступит к сбору урожая

В этом году Крым планирует собрать 1,3 миллиона тонн зерновых Фото: Анна КИРИЕНКО

С 15 июня крымские аграрии приступят к сбору урожая. Площадь озимого сева в этом году составила рекордные 540 тысяч га.

- Это первый раз мы с 1985 года засевали такую площадь озимых культур, из них 519 тысяч га озимых зерновых, что больше площади прошлого года на 30 тысяч га, - сообщил первый замминистра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. - Состояние сева на 90% хорошее и удовлетворительное, слабое и изреженное всего 10%.

Прогнозный сбор урожая составит 1 миллион 300 тыс тонн, средняя урожайность - 27 центнеров с га.

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