В Крыму опровергли данные о прорыве плотины со стороны Украины

Эксперты в Крыму исключили угрозу прорыва дамбы на Украине, которая дала течь. фото: свободная энциклопедия "Википедия".

Прорыв давшей течь украинской дамбы, перекрывающей Северо-Крымский канал, маловероятен и не может иметь никаких последствий для Крыма, пишет ТАСС, ссылаясь на мнения опрошенных экспертов.

В воскресенье, 6 июня, украинские СМИ сообщили, что из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала просачиваться вода. Плотина из мешков с песком и кучи арматуры была возведена в 2014 году.

- Я не вижу условий, при которых эта дамба могла бы быть прорвана, потому что это горизонтальный канал с небольшим уклоном, - цитирует агентство директора компании «Водные технологии» Анатолия Копачевского.

Эксперт уверен, что в канале нет такого давления, которое могло бы создать условия для прорыва, ведь на дне СКК лежат тяжелые фундаментные блоки, плотность которых составляет 2,5 тонны на кубический метр.

Он уточнил, что мешки с песком, уложенные вместе с бетонными блоками, вполне могут пропускать воду, но, даже если дамба полностью разрушится, последствия будут минимальными. Канал устроен таким образом, что волна, в случае прорыва дамбы, дойдет до каскада насосных станций, которые ее начнут перекачивать.

Проблема водоснабжения Крыма возникла сразу после того, как регион вошел в состав РФ. Киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 90% потребностей региона. В минувшем году сложившаяся ситуация привела к засухе на крымском полуострове, поэтому в Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи воды.

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