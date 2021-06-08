В Ялте готовят проект набережной от Ливадии до грузового порта

Сохранение и популяризация наследия ЮБК поспособствует развитию культурного туризма.
Фото: Елизавета КВАЧКОВА
В Ялте планируют создать единую променадную зону – Большую южнобережную набережную от Ливадии до грузового порта, передает КИА.
По словам главы Ялты Янины Павленко, план строительства уже разрабатывается и совсем скоро будет представлен ялтинцам.
Также готовятся предложения по созданию максимально протяженных и эстетически привлекательных пешеходных маршрутов в парках, которые будут выходить к прибрежной зоне.
Кроме того, до конца 2021 года в Ялте обследуют парки, виноградники и прибрежную зону от мыса Айя до Алушты для того, чтобы найти потенциальные объекты культурного наследия и включить их в соответствующих реестр.
Сегодня на ЮБК памятники природы, истории и культуры лишь точечно взяты под государственную охрану и требуют комплексной защиты.
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