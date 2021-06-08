«Дырка посреди дороги»: На ГРЭСе в Симферополе обвалился асфальт

Фото с места происшествия КП-Крым прислал очевидец Фото: Архив "КП"

В Симферополе в районе ГРЭСа на улице Монтажной обвалилась дорога. Видео с места происшествия КП-Крым прислал очевидец.

Огромная дырка образовалась прямо посреди проезжей части Фото: Архив "КП"

Прямо посреди проезжей части, где ездят автомобили, на дороге образовалась огромная дырка, а в ней - пустота.

Все подробности случившегося выясняются.

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