«Дырка посреди дороги»: На ГРЭСе в Симферополе обвалился асфальт

Фото с места происшествия КП-Крым прислал очевидец
Фото: Архив "КП"
В Симферополе в районе ГРЭСа на улице Монтажной обвалилась дорога. Видео с места происшествия КП-Крым прислал очевидец.
Огромная дырка образовалась прямо посреди проезжей части
Фото: Архив "КП"
Прямо посреди проезжей части, где ездят автомобили, на дороге образовалась огромная дырка, а в ней - пустота.
Все подробности случившегося выясняются.
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