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Происшествия8 июня 2021 13:23

«Дырка посреди дороги»: На ГРЭСе в Симферополе обвалился асфальт

Очевидцы поделились видео и фотографиями
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Фото с места происшествия КП-Крым прислал очевидец

Фото с места происшествия КП-Крым прислал очевидец

Фото: Архив "КП"

В Симферополе в районе ГРЭСа на улице Монтажной обвалилась дорога. Видео с места происшествия КП-Крым прислал очевидец.

Огромная дырка образовалась прямо посреди проезжей части

Огромная дырка образовалась прямо посреди проезжей части

Фото: Архив "КП"

Прямо посреди проезжей части, где ездят автомобили, на дороге образовалась огромная дырка, а в ней - пустота.

Все подробности случившегося выясняются.

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