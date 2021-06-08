Жителей поселка под Керчью затопило седьмой раз за последние 30 лет

Фото: пресс-служба МЧС по РК

В поселке Приозерное Ленинского района в результате обильных дождей оказались подтопленными 18 домовладений. По информации МЧС по Крыму, вода переполнила озеро и хлынула поверх дамбы, заливая дворы и дома. Троих взрослых и троих детей из подтопленных домов пришлось эвакуировать на лодке.

Спасатели возвели временные дамбы из песка. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Ситуация осложнилась потоками дождевой воды, которые стекали в сторону поселка с трассы «Таврида», рассказал КП-Крым депутат Приозерненского сельсовета Сергей Мячин. По его словам, сейчас местные жители ждут, когда вода окончательно сойдет, чтобы подсчитать убытки. - Завтра-послезавтра, когда вода сойдет, люди уже будут знать, у кого что повредилось. Во дворах сейчас откачивают воду насосами. Работают специалисты МЧС,- сказал Сергей Мячин.

Спасатели откачивают воду из выгребных ям, низменных участков, а также возводят временные дамбы из песка, которые предотвратят подтопление, если дожди продолжатся.

Некоторых людей пришлось эвакуировать на лодках. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Как рассказал Сергей Мячин, таких подтоплений в Приозерном было уже как минимум семь за последние тридцать лет. В последний раз вода хлынула на поселок в 2019-м. Тогда подтоплеными также оказались около двух десятков домов, у людей погибли домашние птицы и даже молодая скотина.

Для защиты поселка власти Крыма приняли решение построить в Приозерном гидротехнические защитные сооружения. Контракт на сумму почти 400 миллионов рублей с подрядчиком был заключен в конце мая. Сами работы должны быть завершены в конце 2023 года.

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