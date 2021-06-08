Участники поискового отряда в Крыму рассказали, кто чаще пропадает без вести

Днем рождения ПСО «Лиза Алерт» добровольцы считают 14 октября 2010 года. Фото: пресс-служба администрации Черноморского района.

В крымском поисковом отряде добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт» рассказали, что чаще всего теряются пожилые люди. Реже проблемы возникают с детьми. Как правило, подростки целенаправленно уходят из дома, пишет Крымская газета.

Триста неравнодушных людей всегда готовы в случае необходимости отправиться на поиски человека. Но такого количества добровольцев недостаточно. Для оперативного поиска пропавшего требуется наличие от 5 до 10 сотрудников в каждом городе. В слабо охваченные регионы входят Красноперекопск, Армянск, Джанкой и Керчь.

- У нас была заявка на Алушту, а чтобы нам доехать из Севастополя, потребовалось бы 2,5 часа! Это критически много для поиска детей! – цитирует СМИ регионального представителя поискового отряда «Лиза Алерт» в Крыму и Севастополе Наталью Кропочеву.

В отряде рады приветствовать каждого. С момента заявки добровольца на вступление, его отправляют на двухнедельный подготовительный курс.

- Теряются чаще пожилые люди. С детьми таких больших проблем нет – очень хорошо работают службы, многие поиски заканчиваются еще до нашего приезда на место, – передает издание слова старшего поисковой группы «Лиза Алерт» в Крыму и Севастополе, координатора движения Алексея Ханюкова.

Согласно статистике, если заявление приходит в срок до двух часов с момента пропажи, то в 95% случаев человек будет найден живым. К сожалению, родители часто не помнят, во что был одет их ребенок, не могут предоставить свежей фотографии, которая помогла бы оперативно организовать поиски.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50