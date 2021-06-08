МЧС: В Крым возвращаются ливни и грозы

Два дня в Крыму будет лить дождь. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Крыму в 8 и 9 июня обещают возвращение сильных осадков и штормовой погоды. Предупреждение озвучили в пресс-службе МЧС Республики Крым со ссылкой на информацию крымского гидрометцентра.

Во вторник и среду в регионе местами пройдут сильные ливни, грозы и град.

- Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, – предупредили в региональном МЧС.

Крымские синоптики советуют гражданам не выходить в горы и в лес, сторониться пирсов и набережных, не парковать машины под деревьями и шаткими рекламными баннерами. Также не стоит спускаться в подземные переходы и цокольные помещения.

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