Комбайны с искусственным интеллектом будут собирать урожай Крыму

Комбайны на автономном управлении в прошлом году вышли на поля в 35 регионах России. Фото: Андрей Рюмашин / Facebook.

Крымские аграрии основательно готовятся к уборочной кампании зерновых культур-2021. Скоро на полях появятся умные роботокомбайны на автономном управлении. Их система оснащена искусственным интеллектом. Уборочная кампания начнется в республике во второй половине июня.

Первые три уникальных робота уже отправлены в Красногвардейский район, на предприятие ООО «Машинно-технологическая компания «АГРО СЕРВИС». Управляются комбайны через мобильное приложение на смартфоне или планшете на базе ОС Android.

Наличие новых технологий в Крыму позволит ускорить процесс уборки урожая, а также сэкомить на расходе топлива. Агророботы куплены за счет льготных кредитных условий от госкомпании АО «Росагролизинг».

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