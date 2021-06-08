В Крыму опровергли слухи о приостановке двух ТЭЦ

Угроза для некоторых крымчан остаться без тепла зимой 2020 года, не соответствует действительности. Фото: Архив "КП"

Частная компания распространила в Симферополе и Керчи объявления, в которых говорилось о якобы возможном отключении двух ТЭЦ. Информация, что с января 2022 года Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ прекратят свою работу – ложная. Об этом сообщили в пресс-службе компании «КрымТЭЦ».

Компания, пустившая слухи, рекламировала оборудование автономного отопления. Предположения были основаны на том, что с 1 января 2022 года для крымских электроцентралей «перестает действовать режим вынужденной генерации». Это нужно, чтобы крымская электроэнергетика быстрее адаптировалась к работе в соответствии с правилами российской энергосистемы.

- ТЭЦ компании «КрымТЭЦ» являются стратегически и социально важными объектами, они не могут быть остановлены без веской причины. Мы не можем оставить людей без тепла ни при каких условиях, – говорится в сообщении.

Теплоэлектроцентрали работают бесперебойно, плановые ремонты оборудования производятся летом, когда в отоплении домов нет необходимости.

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