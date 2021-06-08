Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2021 15:42

В Крыму опровергли слухи о приостановке двух ТЭЦ

Отопление зимой включат по графику
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Угроза для некоторых крымчан остаться без тепла зимой 2020 года, не соответствует действительности.

Угроза для некоторых крымчан остаться без тепла зимой 2020 года, не соответствует действительности.

Фото: Архив "КП"

Частная компания распространила в Симферополе и Керчи объявления, в которых говорилось о якобы возможном отключении двух ТЭЦ. Информация, что с января 2022 года Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ прекратят свою работу – ложная. Об этом сообщили в пресс-службе компании «КрымТЭЦ».

Компания, пустившая слухи, рекламировала оборудование автономного отопления. Предположения были основаны на том, что с 1 января 2022 года для крымских электроцентралей «перестает действовать режим вынужденной генерации». Это нужно, чтобы крымская электроэнергетика быстрее адаптировалась к работе в соответствии с правилами российской энергосистемы.

- ТЭЦ компании «КрымТЭЦ» являются стратегически и социально важными объектами, они не могут быть остановлены без веской причины. Мы не можем оставить людей без тепла ни при каких условиях, – говорится в сообщении.

Теплоэлектроцентрали работают бесперебойно, плановые ремонты оборудования производятся летом, когда в отоплении домов нет необходимости.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50