В ночь на 10 июня в Симферополе перекроют воду

Воды не будет целый день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В крымской столице 10 июня с 00.00 в связи с переключением на байпас по улице Беспалова в Симферополе будет ограничено водоснабжение сообщили в «Воде Крыма».

Краны будут сухими по следующим адресам: улица Беспалова (частично), улица Г. Родионова Ялтинское шоссе, улица Носенко, улица Симферопольская, улица Волошиновых, улица Народная, улица Чекистов, улица Промышленная, улица Водников, улица Морская, улица Лесная, улица Лазурная, переулок Морской, переулок Водников, улица Щаденко (частично), улица Родниковая, улица Б. Хохлова, улица З. Рухадзе, улица С. Тюленина, улица Л. Шевцовой, улица О. Кошевого, улица У. Громовой, а также на прилегающих улицах и переулках.

Водоснабжение возобновят в 10 июня в 23.59.

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