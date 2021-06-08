Под Керчью на берег выбросило осетра

Фото: Людмила Шишло

В районе села Заветное отдыхающие обнаружили на берегу мертвого осетра. Фото ценнейшей рыбы, вылов которой запрещен в России, выложила на своей странице в Instagram керченский гид Людмила Шишло.

- Медузы на песке, бычки, даже дельфины - явление довольно привычное. Но чтобы вот так осетров на берег выбрасывало - уже лет 25 не видела, - написала в своем блоге экскурсовод.

В комментариях к посту одна из пользователей написала, что в начале весны на побережье Азовского моря в поселке Курортное также обнаружила несколько ценных рыб. Женщина предполагает, что осетра из сетей могли выкинуть рыбаки.

Отметим, что промысел осетровых в Азово-Черноморском бассейне запрещен с 2000 года. Это особо ценный вид рыб, который исконно называют красной. Высоко ценится не только мясо осетровых, но и знаменитая черная икра, количество которой перед нерестом составляет 25% от общей массы тела рыбы. Из-за этой ценности черноморский или азово-черноморский осетр были практически уничтожены.

К осетровым также относится стерлядь, севрюга, белуга и шип.

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