В Симферополе снесли забор «психбольницы» из «Кавказской пленницы»

Сейчас рабочие расчищают и готовят территорию предприятия для нового строительства. Фото: Никита ПОЛЬКО

В Симферополе снесли забор, на фоне которого снимали одну из сцен знаменитой кинокомедии «Кавказская пленница». Достопримечательность находилась на улице Войкова. В 1966 году белая изгородь окружала территорию консервного завода, но по сценарию фильма за ней находилась психбольница, из которой устроил побег главный герой. Больше полувека назад камеры снимали, как вдоль белой стены Шурик убегает от настигающего его санитарного автомобиля.

Еще в начале июня старая кинодостопримечательность была на месте, но сейчас вместо нее строители установили металлические листы и начали подготовку к строительству многоэтажек, о чем свидетельствуют данные Публичной кадастровой карты.

Вместе со знаменитым забором едва вошел в историю и масштабный арт-объект - граффити с изображением персонажей фильма. Героев «Кавказской пленницы» нарисовали местные художники еще в 2019 году. На воплощение задумки потребовалось пять дней, после чего это место стали активно посещать симферопольцы, чтобы сделать селфи. Объект с граффити, к счастью, не пострадал.

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