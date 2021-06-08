В Симферополе и Севастополе 9 июня частично отключат свет

Свет отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Мичурина, 8;

ул. Семашко, 8;

ул. Дзержинского, 7,8,9, 9А;

бул. Франко, 6-12 (чет);

ул. Б. Хмельницкого, 4А;

ул. Шполянская, 7/9;

ул. Дзержинского 9/9;

ул. Балаклавская, 18-28 (чет), 17-35А (нечет);

ул. Гражданская, 110-120 (чет);

ул. Ливневая, 12-32 (чет);

ул. Трубаченко, 25;

пер. Ореховый, 8-24 (чет), 9-29 (нечет);

пер. Русский, 10-30 (чет), 11-31А/12 (нечет);

ул. Гурзуфская, 88; ул. Лесхозная, 2-6 (чет);

пер. Малосадовый /ул. Гурзуфская;

пер. Малосадовый, 28-36 (чет);

ул. Оленчука, 42-50/2 (чет), 65-77 (нечет);

ул. Делявет –Гирея, 2-128 (чет), 1-31 (нечет), 81-137(нечет);

ул. Озенбаш, 2-128 (чет), 1-119 (нечет);

ул. Умют, 54-62 (чет);

ул. Вели Ибраимова, 1-101 (нечет);

ул. Фенерли, 1-128; ул. Акъташ, 5, 23, 47;

ул. Амет-Хан Султана, 2-98 (чет), 1-61 (нечет);

ул. Акъ-Кая, 15-73 (нечет);

ул. Кемаь Якуб, 2-50 (чет), 1-45 (нечет);

ул. Сахарова, 2-38 (чет), 1-33 (нечет);

ул. Инам, 16-38 (чет), 13-33 (нечет);

ул. Грибная 22-34;

ул. Абдуль Тейфук, 2-38 (чет), 1-27 (нечет);

ул. Звездная, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);

ул. Пихтовая, 1-18;

ул. Миндальная, 1-18;

ул. Айдын, 15-39 (нечет), 53;

ул. Янтарная, 4;

ул. Кипарисная, 5;

ул. Тузюк; ул. Чименлик;

ул. Джеппара Акимова, 4-106 (чет), 3-91 (нечет);

пер. Элем, 4-16 (чет), 3-7 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

поселок Андреевка: ул. Приусадебная 6,8,18-24(чет),48,52,70-74(чет),78,80,86,5,15-19(нечет),23,37-41(нечет),51,53,57,59; ул. Объездная 6-12(чет),18-24(чет),28,36,50,5-А,3,5,13,15,21-29(нечет),37,39,49,57,59,к.1007;

поселок Солнечное: ул. Караизюмская 1-39(нечет),2-а,26-а,2-40(чет); ул. Сергея Патрогина 2-40 (чет), 1-39(нечет); ул. Ветвистая 2-22 (чет),1-19(нечет),23-27(нечет); ул. Розовая 2-28(чет), 21-а,1-37(нечет); ул. Спутников 4-16(чет),9-13(нечет); ул. Чернухи 2-16(чет),9-25(нечет); ул. Апрельская 1-13(нечет),2-14(чет),19,20

ул. Горпищенко 138,146, Дергачи;

Лабораторное шоссе уч.16, уч.39 (ТСН СНТ «ЭРА-1»);

ул. Героев Сталинграда – КИЦ;

ул. Павла Корчагина 3-13(нечет); 6-А, 6; "Спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя"

с 13.00 до 16.00

ул. Инкерманская 7,11,13; ул. Коли Пищенко 22,24; ул. Семипалатинская 2-Б

с 9.00 до 17.00

ул. Маршала Крылова 8,8-А,10;

ул. Пролетарская 27;

ул. Маячная 13,17;

ул. Павла Корчагина 48

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 11.00 до 17.00

село Широкое: ул. Бархатовой 2-12(чет),1-13(нечет); пер. Гвоздичный 2-8(чет),1-9(нечет); пер. Калиновый 2-16(чет),1-5(нечет); ул. Приозерная 1-45(нечет),2-6(чет); пер. Ракитовый 1,2,3,4; пер. Яблоневый 2-6(чет),1-7(нечет); ул. Булгакова 1-17(нечет),2-46(чет),17-а,21-31(нечет); ул. Клюшкина 1

село Озерное: ул. Водоканальная (КОС-5)

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