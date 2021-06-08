Севастополец предстанет перед судом за угрозу убийством своей матери

В этот раз в Нахимовском суде его приговорили к 11 месяцам лишения свободы Фото: Архив "КП"

В Севастополе под суд пойдет местный житель, который угрожал убийством собственной матери, сообщили в пресс-службе Нахимовского суда.

Как сообщает ForPost, громкий скандал произошел в конце прошлого года, когда 40-летний пьяный мужчина поссорился со своей матерью. Он находился в своей квартире и в ходе конфликта начал угрожать ей убийством и даже замахнулся на маму ножом.

По информации полиции, севастополец неоднократно позволял себе такое поведение. За угрозы убийством матери раньше он получил условный срок. В этот раз в Нахимовском суде его приговорили к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

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