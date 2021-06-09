Погода в Крыму на 9 июня: дождь, гроза и тепло до +25

Крымчан дождем не напугаешь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе столбик термометра днем покажет +23°…+25°. Скорость юго-западного ветра достигнет 13 м/с., а дальше все в добрых традициях крымского лета - дождь, гроза и молнии.

В Севастополе днем +20…+23°. Юго-западный ветер до 5 м/с. Облачно с прояснениями.

Феодосию и Судак, как и накануне, овевает зюйд-вест, то бишь юго-западный ветер, скоростью до 13 м/с. Столбик термометра покажет +23°… +25°. Дождь, гроза.

В Евпатории зюйд-вест, который дует со скоростью 8-13 м/с. Днем до +22°…+24°. Дождь, гроза.

Южный берег Крыма облюбовал юго-западный ветер 7-12 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +23°…+25°. Дождь и гроза.

Вода в Черном море всего +14°… +19°

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